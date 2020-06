Una reflexión por The Braided Janes: “El callar es ser complice”

” Ahora no es el momento de quedarse callados. El racismo corre profundo, y nos afecta a todos”. – Jessica Rodríguez/The Braided Janes

Jessica Rodríguez, vocalista de la agrupación post-punk The Braided Janes (Chicago), comparte el siguiente registro fotográfico de sus observaciones de la pacífica marcha contra el racismo y la brutalidad policial en el centro de Chicago el pasado sábado, 30 de mayo. A continuación, ofrece una reflexión sobre el espíritu que se vive, y la responsabilidad que sienten como artistas en ser voceros de las comunidades de color a las que han manifestado en sus canciones. En el 2019, The Braided Janes publicó Despierta, un álbum que tocaba los temas como la violencia causada por armas de fuego, los feminicidios y la guerra contra las comunidades migrantes y de color. Un año después, The Braided Janes comparte “I can’t breathe”, una canción en solidaridad con la muerte de George Floyd.

This slideshow requires JavaScript.

Estamos muy tristes y frustrados por todo lo que está pasando. Deseamos justicia por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor y todos aquellos que han muerto por la brutalidad policial, y el racismo que plaga este país. Es hora de reformar el sistema que tanto nos ha fallado. Como artistas, sentimos la responsabilidad de levantar la voz por todos aquellos a quienes se las han robado.

Estuvimos en la protesta del sábado, 30 de mayo, y vimos a gente de todos lados, razas y generaciones marchando juntos. Sentimos el espíritu de un pueblo unido exigiendo justicia por la muerte de Mr. Floyd. Ahora no es momento de quedarse callados. El racismo corre profundo, y nos afecta a todos. Hay niños enjaulados, y están matando a nuestros hermanos en plena calle. El callar es ser complice.

Nos quieren separar, pero si la historia nos ha enseñado algo es que ahora más que nunca necesitamos estar unidos por la justicia e igualdad.

El cantar es desatar lo que siento. Es una forma de terapia. ”I Can’t Breathe” es un tema que nació por la impotencia que sentí al escuchar las últimas palabras de George Floyd: “I can’t breathe, somebody help me, I can’t breathe, they’re gonna kill me” son el primer y ultimo estribillo de la canción que compuse. El penúltimo estribillo es un tributo a “Strange Fruit”, una canción escrita en 1939 por Billie Holiday contra el linchamiento de los negros. A pesar que el método cambió, los linchamientos siguen pasando más de ochenta años después.

Para contribuir a la reconstrucción de los negocios locales que han sido saqueados en los últimos días en las comunidades negras de Chicago (South y West Side), The Braided Janes donará 100% de las ventas de su última producción Despierta publicada en mayo de 2019 para el fondo de asistencia para negocios locales creado por el sitio My Block, My Hood, My City donde también se puede ofrecer como voluntaria(o) o ayudar de otras formas.

Apoya esta causa en el sitio de Bandcamp