Homey Intervius: GABACHO

Arrancamos Homey Interviús, una serie de charlas con personajes del mundo artístico desde la comodidad de sus hogares. En esta primera edición, el músico Gabacho nos habla desde su rincón favorito en su apartamento en Pilsen, Chicago.

Fotografía por @redthedaydreamer

Gabacho es el alias del músico Siul Reynoso, un personaje que navega un mar de sentimentalismo mediante los ecos de la música pop, la psicodelia y un folk con tintes latinos. Actualmente pertenece a la creciente ola musical actual de la comunidad de Pilsen, Chicago. En este primer Homey Interviú, Gabacho nos cuenta sobre su primer EP homónimo, sus orígenes, su primer objeto musical, la cuarentena, reflexiones y otras curiosidades para entender su mundo.

Gabacho is the moniker of musician Siul Reynoso, a character who navigates a sea of sentimentalism through the echoes of pop, psychedelia and Latin-folk. Currently, he is part of a new and growing music wave in Pilsen, Chicago. He talks about his debut EP “Gabacho”, his roots, his first music object, the quarantine in times of coronavirus, and other curiosities.

¡Chécate el vídeo!

Dale play al EP debut de Gabacho

Sigue a Gabacho en IG, Twitter, FB y consigue su música en Bandcamp/Spotify.