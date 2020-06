[Comunidad]: La gestión cultural en tiempos de pandemia

La pandemia del COVID-19 continúa impactando desproporcionadamente a la comunidad latina y afrodescendiente en los Estados Unidos, evidenciado nuevamente el racismo estructural prevaleciente en el país. Con el confinamiento, y la ira y el dolor por los asesinatos policiales, también nos han recordado el valor de la cultura como medio de expresión y sanación. Y por qué no, como antídoto contra el tedio. Es por esto que en Domingos en Vocalo apelamos a un reencuentro virtual con gestores culturales que con hechos han mostrado poseer la imaginación, audacia y determinación para continuar creando y hacer que las cosas sucedan incluso en tiempos de profunda coyuntura social, como los que actualmente vivimos. Aunque la charla se realizó unos días antes de las protestas tras la muerte de George Floyd, en sus testimonios podemos reconocer claramente un genuino y profundo deseo de contribuir con su trabajo a un mundo mejor. Celebramos la labor de lxs siguientes gestores culturales. Cada unx comparte cómo han sobrellevado la crisis sanitaria, cómo han combatido la ineludible ansiedad de estos días, su compromiso con la comunidad artística de Chicago, y un poco de la música, literatura y cine que los acompaña durante el enclaustramiento. Cristina Vázquez, productora y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas (APAP).

Vanessa Sánchez, artista y directora de Yollocalli Arts Reach.

Jaime Garza, promotor cultural, fundador de Pachanka Music Culture e integrante de Dos Santos.

Rosario Vargas, actriz, productora y directora de Teatro Aguijón.

Omar Torres-Kortright, DJ y director del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis.

Mateo Mulcahy, músico, programador musical y director de proyectos comunitarios en The Old Town School of Folk Music.

Guillermo “Memo” Duarte, director de Ajúa Media y fundador de ¡Pachanga!

Q & A por Jesús Echeverría | Edición: Rocío Santos

¿Consideran que la pandemia ha reafirmado o replanteado su función como gestores culturales?

Vanessa: Con mayor razón me he volcado a las artes como fuente de comunicación, terapia y activismo. Necesitamos las artes más que nunca. Siendo líderes artísticos y comunitarios podemos crear una forma innovadora de enseñar las artes, imaginar y darle forma a un mundo mejor.

Jaime: Creo que lo que ha traído la pandemia es una apreciación por las artes visuales, el cine, la música y el performance que son magia.

Cristina: La realidad es que este gremio, la gestión cultural, las artes escénicas es un campo en permanente crisis, los presupuestos siempre son reducidos, las audiencias a veces responden a veces no, como nosotros quisiéramos, por lo que nuestra labor siempre ha sido el correcto manejo de la incertidumbre, esta crisis es una prueba más de que la construcción de nuestro gremio tiene sólidas bases y que emergerá con nuevas ideas y perspectiva del futuro.

Omar: Sin duda, es hora de ir un poco más allá y demostrar nuestro compromiso, no solo con nuestros proyectos propios, sino con las artes en general y mas allá de nuestras propias comunidades. Me siento esperanzado por lo que veo en Chicago y en Illinois en general, pero no sabemos cuánto va a durar el impacto negativo en nuestra capacidad de tener público, lo cual es el verdadero pulmón y lo que hace que las artes sean sustentables a largo plazo.

Rosario: En definitiva, como gestora cultural la crisis ha reafirmado mi misión y compromiso, sin embargo me ha hecho replantear mi función como promotora de artes escénicas. Cuando todo vuelva a la normalidad nada será igual.

Mateo: Las crisis nos muestra lo importante que es nuestro papel y trabajo para el bienestar mental y emocional del público. Sin las artes, no podemos vivir. Ahora mismo, los artistas no dejan de producir su arte. Me asombra la cantidad de artistas que se han trasladado al Internet para difundir y expresar su obra. Todo el mundo está esperando el momento de poder volver al escenario pero no se quedan quietos.

Memo: Aunque la crisis nos ha tomado por sorpresa y pausado nuestro trabajo, no nos ha detenido completamente. Hemos revaluado cuales son nuestras metas y tengo fe que encontraremos nuevos caminos para seguir promoviendo y compartir música y arte.

Compartan cómo han podido darle continuidad a sus respectivos proyectos y cómo planean retomar o reprogramar actividades.

Vanessa: La familia Yollocalli siempre ha sido un equipo digital, por lo que la comunicación se ha mantenido estable para la mayoría de nuestros jóvenes y artistas docentes. Ha sido necesario determinar cómo puede ser la enseñanza en línea durante el verano y cómo crear un espacio en Internet que sea tan loco y único como nuestro espacio físico en La Villita.

Jaime: El festival Mole de Mayo logró mantenerse en pie, priorizando la salud y con la ayuda y participación de gente muy valiosa. Ante la situación, activamos el plan B que consistió en presentaciones en vivo transmitidas a través de las redes sociales. La colaboración seguirá siendo esencial.

Cristina: No hemos dejado de trabajar, seguimos operando a la distancia, me refiero a la administración de las compañías y artistas con los que trabajamos, los festivales con los que seguimos trabajando para el tercer trimestre del año, generando propuestas para el gremio en Estados Unidos a través de mi papel como miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas (APAP), y en México como parte de la red de programadores y gestores.

Omar: Siendo los programas de música para jóvenes uno de los proyectos principales del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, dependeremos mucho de lo que decidan las escuelas públicas de Chicago. Todo es evaluado por la directiva del centro. Estamos utilizando nuestras redes sociales como escenario virtual, el 14 de junio arrancamos con una serie de música en vivo titulada “Abrazo Virtual”. Para el primer show se programó a Las BomPleneras, el 28 de junio presentamos a The Roy McGrath Latin Jazz Ensemble, y el 12 de julio un tributo a Richie Pillot.

Rosario: Seguimos trabajando electrónicamente y amplificando el mensaje de unidad y justicia. Algunas obras pasadas las hemos mostrado virtualmente, “La Chunga” ha sido una de ellas. Por el momento, seguimos leyendo nuevas propuestas para tiempos mejores, hemos estado particularmente enfocados en la recepción de obras enviadas a nuestro Concurso de Dramaturgia Hispana de Chicago 2020, con la colaboración del Instituto Cervantes. Esperamos reabrir el programa Nuestra Cultura, que realizamos en cooperación con After School Matters.

Memo: Desde nuestra trinchera seguimos apoyando proyectos independientes de Chicago, por ejemplo, presentamos los videos de “Corazoncito” de Los Gold Fires, y “Mi Nena”, el mas reciente sencillo de Gabacho, proyecto de Siul Reynoso que estaba a punto de iniciar su primera gira por México cuando se presento la pandemia, por lo mismo, la gira se pospuso.

¿Algún mensaje para compartir con todos sus colegas en Chicago?

Vanessa: Somos líderes, somos pensadores creativos, somos mentores y sabemos lo que Chicago necesita para los habitantes de Chicago. No olvidemos nuestro poder como comunidad. Mientras nos quedamos en casa, continuemos haciendo arte, contactando a nuestros seres queridos y trabajemos juntos para crear un nuevo futuro donde la salud y el bienestar de nuestras comunidades sean nuestras prioridades.

Jaime: Sigamos adelante y no se desanimen, ahora es momento de planear y reflejar todo el trabajo que hemos logrado durante los años que hemos estado haciendo esto. Espero que puedan reconocer que nos necesitamos y que somos parte de una comunidad artística de primera. ¡Ánimo!

Cristina: Es muy importante mantenernos en contacto, discutir las problemáticas, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la generación y/o impacto económico de los artistas latinoamericanos es muy importante, por lo que hay que hablarlo, buscar herramientas para plantear el registro cada día con mayor exactitud. El diálogo no solo nos permite llevar a la reflexión del rumbo a seguir sino también nos permite la generación de estrategias y tareas a llevar a cabo como gremio.



Omar: No duden en llamarme, no duden en pedir ayuda y unir fuerzas. Es imposible retomar nuestra escena de arte solos. Unamos nuestras mentes y recursos para salir de esta. El fondo creado por medio de Arts for Illinois es un magnífico ejemplo de cómo los sectores privados, gubernamentales y artísticos van alcanzando logros mediante alianzas estratégicas, pensando en el futuro. No solo han ofrecido ayuda para cientos de artistas y organizaciones culturales, además continúan aceptando donaciones.



Rosario: Coincido, trabajemos unidos en pos de un objetivo común, como el buen teatro. Y para todos los artistas y promotores culturales de Chicago deseo que de esta crisis salgamos más unidos y fortalecidos que nunca.



Mateo: Somos una familia y con el apoyo mutuo podemos superar esta crisis. Hay que mantenerse conectados y unidos para enfrentar estos retos. Y hay que hacer todo lo posible por proteger a los artistas que están sufriendo demasiado. Busquemos maneras de apoyar a nuestros queridos artistas.



Memo: Es importante tener paciencia en este tiempo. Cuando sea tiempo de poder programar eventos, debemos de tomar en cuenta todas las medidas de las autoridades de salud. Igual que todos nuestros compañeros, tenemos una inquietud de poder realizar eventos para promover a nuestros artistas. Por ahora nos unimos en el mensaje de apoyar a los artistas de varias maneras, incluyendo escuchar su música, comprar de su mercancía, o simplemente mantenernos en contacto.

¿Una obra artística a la que hayan recurrido o les haya traído gozo durante estos días?

Vanessa: Una excelente entrevista y actuación es la que tuvimos con Lester Rey. Muestra el espacio de Yollocalli y los adolescentes le hacen algunas preguntas geniales sobre su trabajo, ¡incluido su peinado!

https://www.youtube.com/watch?v=-eTo49C3QH8

Jaime: A los que gustan de la salsa o el jazz les recomiendo La Mecánica Popular de Nueva York, buenísimos discos. Mulatu Astatke, un jazzista de Etiopía de los sesenta está increíble, y otro grupo tiene que ser Pescado Rabioso, del gran Luis Alberto Spinetta de Argentina.

Cristina: Yo soy malísima para ver artes escénicas en digital, por lo que mi día a día además de trabajar y estar lo más informada posible es la música, la literatura y el cine.

Omar: Recientemente murió uno de mis héroes musicales, Andy González, bajista clásico del Conjunto Libre de Manny Oquendo. Esto me llevó a mirar mi colección nuevamente y redescubrir su música. Participó en un proyecto que hizo dos discos a los que les estoy dando duro estos días: “Lo dice todo” y “Concepts in Unity” del Grupo Folklórico y Experimental Nuevayorquino. Recomendado 100% para cocinar, limpiar, u organizar la casa.

Rosario: Son muchas obras para recomendar, en este tiempo la lectura y el cine son obligación. Pero “Yuli”, película dirigida por Icíar Bollaín, sobre Carlos Acosta, ha sido un regalo en estos días.



Mateo: Yo estoy escuchando salsa clásica de Oscar de León, y he estado viendo “La Casa de Papel” en Netflix.

Memo: Estoy leyendo novelas de los gigantes de la literatura: Gabriel García Márquez, Isabel Allende y muchos más. De esta forma he encontrado satisfacción y un alivio a la situación actual.