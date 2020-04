[En el radar]: Silva de Alegria celebra la vida con “Bilsom electrina”

Celebramos la vida con el más reciente sencillo de Silva de Alegría, el proyecto de música folk-pop de Sergio Silva—cantautor, multiinstrumentista y productor de la Ciudad de México. Silva traza un nuevo ciclo de producción musical durante esta primavera con “Bilsom electrina”, después de habernos entregado uno de los álbumes más esplendorosos del 2019: Primavera en la guerra del sonido, y tras revivir los tiempos de su banda Furland con una nueva versión de “Fantasmas”, y un cover de Charly García con “Pasajera en Trance”.

Dandole luz a aquellos elementos que a veces no percibimos, como la naturaleza y el interior, esta nueva entrega en versión acústica y eléctrica es acompañada por los músicos Yamil Rezc y Jerson Vázquez en la batería. Ahondando en nuestro presente, Silva de Alegría nos recuerda que “amar es vivir lo desconocido (…)”.

Conoce más sobre Silva de Alegría y sus obsesiones musicales durante esta cuarentena con el siguiente Q & A.

Q & A con Silva de Alegría por Rocío Santos

¿Cómo has vivido estos días de cuarentena en México?

Los he vivido produciendo aquí en casa. De cierta forma no me ha sido extraña la situación porque estoy acostumbrado a trabajar desde casa. Pero sí ha cambiado mucho la forma de consumir música, diario hay lives en streaming de diferentes artistas de todo el mundo. Todo esto nos tiene que hacer replantearnos a los artistas, a los creativos, la manera en la que vamos a estar compartiendo nuestra música durante un buen rato, y pues también a futuro. Quizás como estábamos acostumbrados a vivir, y a producir nuestra música, tendrá que irse transformando en función de cómo vaya cambiando el mundo.

¿Qué significa para ti “Bilsom Electrina”?

Es una canción que hice acerca de la vida, acerca de fluir por su cauce y vivir en el presente. El nombre surgió a partir de un captcha, estas imágenes que se nos presentan en internet para mostrar que no somos robots.

¿Qué has estado escuchando?

Una de mis canciones favoritas se llama “Panis et Circenses” de Gilberto Gil, es una canción que sacaron originalmente Os Mutantes. Y he estado escuchando una versión en vivo de su concierto para cuerdas y maquina de ritmos Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo (2012).

Otro artista que redescubrí recientemente es Sufjan Stevens y sobre todo he estado escuchando su disco Carrie & Lowell (2015), en especial la canción “All of me wants all of you”. Es una canción súper emotiva y muy nostálgica que me lleva a un sentimiento muy parecido a lo que estamos viviendo.

Y también, otro artista que he estado escuchando de los años sesenta, es un francés de los pioneros de la música electrónica: Jean–Jacques Perrey. Él ocupaba un sintetizador que se inventó en la década de 1940 que se llama ondioline. Y hace música muy particular, juguetona y tiene un sonido muy especial. He estado escuchando “Gossipo Perpetuo” que es muy simpática.

Recomiéndanos dos propuestas nacionales

De la actual escena de México recomiendo a Daniel Dennis (Tijuana). Y Carmen Ruiz (Chiapas) con quien fui a la escuela de música.

►Escucha y apoya a Silva de Alegría en Bandcamp