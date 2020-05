Dos Santos presenta ‘Manos Ajenas’ abrazando lo imperceptible

(Fotografía: Carolina Sánchez @carofotos9/ De derecha a izquierda: Daniel Villareal, Alex Chávez, Nathan Karagianis, Peter “Maestro” Vale, Jaime Garza).

Escuchar Logos (International Anthem, 2018), tercer álbum de Dos Santos es entrar a una dimensión donde las emociones fluyen libremente y donde el tiempo pasa a ser una ilusión. La exquisita producción que impera en el disco crea una atmósfera que a cada canción le da espacio para volar y hacerte volar.

“Manos Ajenas” abre con una prominente y cabalgante percusión latina, seguida por un sintetizador que evoca texturas de los ochenta, discretas pero precisas líneas de bajo y una guitarra onírica que aparece y desaparece mientras la voz de Alex Chávez se extiende hipnóticamente interpretando los versos de la canción, una composición que la banda define como una oda a la libertad, al movimiento y a los distintos modos de tocarnos. El video fue filmado en Co-Prosperity Sphere, el centro cultural experimental en Bridgeport.

En esta ocasión, el estreno del video de “Manos Ajenas (touch you every time)” ha propiciado una nueva excursión al universo creativo del quinteto basado en Chicago. Charlamos con Jaime Garza, gestor cultural y bajista de Dos Santos, Nathan Karagianis, guitarrista de la banda, y Paty Lorena Solórzano, coreógrafa, bailarina, profesora de danza en la Universidad de las Américas Puebla y protagonista del vídeo musical.

En la siguiente conversación, los tres artistas identifican el objetivo común detrás de su colaboración: traducir sentimientos en movimientos, reinterpretar su visión del mundo y de los acontecimientos actuales a través de una lente coreográfica que conduce a la autoconciencia, la empatía y el crecimiento.

Q&A por Jesús Echeverría

Desde que escuche por primera vez “Manos Ajenas” sentí que la música generaba una sensación de exploración y movimiento. Ver el vídeo y la participación de Paty reafirmó lo que experimenté en aquella primera escucha.

Jaime: Sí, “Manos Ajenas” es indiscutiblemente una exploración audio-visual y poética, evoca ideas, imágenes y colores. A la vez, es una canción con toques muy intimistas y contemporáneos. Musicalmente flota, fusiona ritmos latinos con elementos ochenteros que fueron concebidos con un sintetizador Juno. Además de músico soy un artista visual y siempre me ha fascinado la fotografía del cine. Con este proyecto tratamos de integrar formas e ideas que unieran en armonía tres disciplinas: música, fotografía y danza. Paty y su forma de interpretar “Manos Ajenas” crearon esa magia que necesitábamos. Gracias a nuestros amigos Jude Goergen y Joseph Mietus, director y técnico de iluminación respectivamente, logramos que estas disciplinas funcionarán al unísono. Conceptualizar y enfatizar lo íntimo, apasionado de la canción, además la libre improvisación que también representa a Dos Santos.

Nathan: Yes, I also agree with you. The song definitely evokes movement and exploration. Paty did an amazing job interpreting and conveying through her meticulous choreographed movements with the essence of the emotive quality of all of the sounds heard on “Manos Ajenas”. We were fortunate to have Jude Goergen who shot/edited the video and Joseph Mietus who did lighting/set design, dedicate a lot of time, effort and hard work to help us deliver a clearer message of what Paty envisioned artistically with her dance piece.

Thinking back on the day of the shoot, very much in the spirit of what Dos Santos did as a band working on new material for Logos, Paty went through her piece several times and Jude and Joe got some amazing shots and great takes. Then there was a point when we asked her to just improvise along to the music and we all just loved what happened then. The product of what happened when an artist like Paty was given an opportunity to truly connect to her expression with improvisation was unrepeatable brilliance. This video will hopefully get everyone dancing by themselves in their homes projecting into the future to a time where they get to reunite and reconnect with loved ones and friends alike, maybe at a Dos Santos show!

Paty, ¿cuál fue tu experiencia al escuchar la canción por primera vez?

Paty: La primera vez que escuché el álbum sentí inmediatamente una conexión muy grande a la música y en especial a “Manos Ajenas”. Jaime me había dado una copia de Logos poco después de conocernos en una conferencia en San Antonio. En ese momento vivía en Nueva York y pasaba por transiciones difíciles en mi vida. Pienso que la mayoría de nosotrxs sentíamos confusión tras las diferentes crisis que inundaban las noticias y nuestras comunidades: la crisis de migración, Puerto Rico, y el estado de choque en el que nos dejó, y sigue dejando, la administración de Trump.

Bailé toda la tarde sola en un pequeño espacio escuchando la canción una y otra vez. Los movimientos y señas me vinieron inmediatamente, sin filtro. Hablé con Jaime y me pidió que le mandara un video. Ese fin de semana renté espacio en un estudio, creé un poco de coreografía y se la mandé. Nos tomó un año más de planeamiento para poder realizar la colaboración.

Una vez que tuvimos una fecha de rodaje para el video, trabajé en la coreografía y la ensayé durante semanas. El día del rodaje grabamos la coreografía con distintos ángulos y luces. Luego, hacia el final de la sesión, hicimos algunas sesiones en las que improvisé insertando gestos aquí y allá de la coreografía establecida, y eso fue lo que terminó en el video musical. Es interesante, en retrospectiva, darme cuenta de cómo se completó el círculo. Las tomas del movimiento improvisado capturan la esencia de esa primera noche cuando escuché la canción… moviéndome, sintiendo la música desde el fondo y dejando que me llevara.

“Manos Ajenas” tiene todo para consolidar el lugar que la música Dos Santos merece en la escena alternativa latina. Una calidad atemporal, una dosis de psicodelia cósmica sustentada en la cadencia y elementos orgánicos que caracterizaron sus primeros dos discos. Tengo claro que las aspiraciones de Dos Santos van más allá de la repercusión comercial. ¿Qué los motivó a decidirse por “Manos Ajenas”?

Jaime: Paty. Paty motivó hacer el video. La exploración sónica de la banda ha evolucionado en cada disco, y hemos querido representar y rendir tributo a nuestros ancestros, pero también incluir nuestros gustos personales para crear algo honesto, sin pretensiones, y al final que conecte. Por un tiempo queríamos hacer un video de alguna canción de Logos, pero por cuestiones de tiempo no se había dado. Si no hasta que vi a Paty danzar, generó una nostalgia y sentimientos profundos y entonces le propuse el proyecto. Logos acababa de salir cuando la conocí y su arte se me pareció ideal para el video. Le propuse hacer un demo, y me mandó un video de la interpretación de arte corporal para “Manos Ajenas”. Cuando se lo mostré al grupo se quedaron admirados y rápidamente comencé a trabajar Nathan en los detalles para cuadrar todo. A casi dos años después de la idea principal, se dio, y ahora tenemos el producto final.

(Fotografía: Cortesía de Dos Santos/Paty en el set de grabación del vídeo)

Paty, mencionaste las coyunturas personales y sociales que se presentaban cuando escuchaste por primera vez Logos. Tus movimientos en el video tienen cierto aire ceremonial, ¿puedes ahondar un poco más sobre las emociones que buscaste reinterpretar en tu coreografía?

Paty: Escuché la música en repetición durante meses. Cada vez que escuchaba la canción, encontraba una conexión más profunda con cada nota, la melodía, cada instrumento, y la letra. Hay algo tan conmovedor en la voz de Alex que no podía sacar de mi cabeza. Sabía que quería que la coreografía fuera gestual, sin demasiados trucos y vueltas o piernas altas. Tenía que hablar de la misma manera que la música: transmitir una sensación de intimidad como un ritual o una oración. Hubo gestos que se inspiraron específicamente en la letra. También quería que el lenguaje del movimiento fuera un híbrido; la cadencia y las caderas de una cumbia y las espirales de la danza contemporánea. Como mencioné, lo que más ves en el video es que improviso, entrando y saliendo de la coreografía. Esto es lo que realmente termina creando esa sensación de intimidad y crudeza que estábamos buscando.

(Fotografía: Carolina Sánchez @carofotos9)

Al minuto y 20 segundos del video, cuando Alex, vocalista de Dos Santos interpreta “ven, acaríciame sin dejar, persigueme, respírame, exhala, toca y escucha…” observo que los giros, líneas, espirales y demás movimientos irradian una exuberancia que traspasa la pantalla. Es fascinante y cautivador.

Paty: No creo que puedas escuchar y bailar “Manos Ajenas” sin sentir que la música te penetra y te cambia. Como bailarina, hay momentos en los que puedes perderte tanto en la magia del momento presente, que literalmente puedes sentir el espacio a tu alrededor vibrando. Hay un dolor en los músculos, las articulaciones y los pulmones que solo pide ser liberado. Como contener la respiración por más tiempo del que crees que puedes y finalmente exhalar. Siento eso cada vez que escucho “Manos Ajenas” y creo que es algo con lo que la gente puede conectarse. Me alegra saber que puede transmitirse a través del video.

It’s quite magical how Dos Santos music can be a multi-sensory and multimedia experience. I’m sure, all of you agree.

Nathan: Yes, I hope that our music communicates magic through a multi-sensory and multimedia experience. I may be a bit biased to answer this question, but I’ve heard people say that they feel like they are on a journey with us when they hear us play live or when they put on the record. That is what this video is intended to do. Paty, with the help of Joe and Jude of course, is leading the journey with her movements and will hopefully conjure that same type of magic and spirit for folks watching the video.