[Comunidad]: Guia de recursos COVID19 en Illinois

Estado de Illinois: En el sitio coronavirus.illinois.gov encontrarás información para individuos y pequeños negocios sobre la respuesta del estado al coronavirus (COVID-19). Este portal ofrece respuestas a preguntas frecuentes: qué puedes hacer para prepararte, y cómo reducir la exposición al virus, los beneficios por desempleo existentes, y más. Para información sobre prevención en tu casa, escuela, trabajo y comunidad, visita la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Para preguntas generales acerca del COVID-19, puedes llamar a la línea de asistencia del COVID-19 del Departamento de Salud Pública de Illinois, al 1-800-889-3931 o enviar un correo electrónico al dph.sick@illinois.gov. La línea de ayuda no ofrece asistencia a los residentes para hacerse la prueba de detección del coronavirus. También, UI Health (University of Illinois Hospital & Health Sciences System) ofrece información detallada y respuestas a preguntas frecuentes como los síntomas, consejos y la prueba del COVID19 en su portal en español. Haz clic aquí para visitar su sitio.

Ciudad de Chicago: Para actualizaciones del COVID-19 en Chicago, visita el sitio del Centro de Atención al COVID19, sigue la cuenta @ChicagoPublicHealth en Facebook, o @ChiPublicHealth en Twitter. En particular, el sitio web de la ciudad cuenta con su lista de recursos que puedes ver en español o en otro idioma. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública, responde a preguntas diariamente a las 11 am por medio de la sesión de Livestream “The Doc is In: Ask Dr. Arwady”, disponible en Facebook y Twitter. También, puedes recibir actualizaciones mediante el sistema de alerta de mensajes de texto enviando COVID19 al 78015 o siguiendo @chicagosmayor en Twitter/Instagram y Facebook.

Condado de Cook: El Condado de Cook tiene en funcionamiento una línea telefónica de asistencia y una dirección de correo electrónico para responder a las preguntas de los residentes acerca de COVID-19. Para hablar con un profesional de la salud, llama al (708) 633-3319 de lunes a viernes de 9 am a 4 pm, o envía un correo a ccdph.covid19@cookcountyhhs.org. El condado también cuenta con un sistema de alerta vía mensajes de texto al que puedes unirte enviando el mensaje alertcook al 888777.