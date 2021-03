Rocío Santos de Domingos En Vocalo nos comparte algunas de sus canciones favoritas de mujeres artistas del mundo latinoamericano.

Renee Goust – Diosa

Definitivamente una tiene que bailar al escuchar este himno bolero-disco que celebra nuestra belleza, nuestra voz y nuestro espíritu. Renee Goust, cantautora basada en Nueva York, abre un nuevo capítulo musical con su nuevo single “Diosa,” colaborando con las raperas latinoamericanas Audry Funk (NY/México) y Rebecca Lane (Guatemala). Con “Diosa,” Renee eleva a otro nivel su sonido neo-folk, con una producción más compleja que incorpora diversos instrumentos musicales, de percusión a metales, representado su identidad fronteriza. Esperamos con ansias su siguiente álbum Resister, a estrenarse en este 2021.

Pahua – Caramelo

Paulina Sotomayor, cantautora, productora y DJ de la Ciudad de México, tiene un talento extraordinario. Hace unos años, Paulina se presentó en Ruido Fest en Chicago con su banda Sotomayor, y aunque tomó el escenario más pequeño, su magia provocó un gran impacto en el público. Con su nuevo proyecto solista Pahua, ella crea un cosmos de sonidos electro-folklóricos etéreos, con letras que pintan un lienzo de la energía femenina. “Caramelo” se desprende de su nuevo EP Ofrenda, una de las canciones más destacadas para reconectar con nuestro ser interior.

Elisa Carolina MS – Dembows Filosóficos Vol. 2

Para la dominicana Elisa Carolina—poeta, escritora, compositora y cineasta—el ritmo caribeño del dembow puede ser divertido, pero también filosófico. Con elocuencia, Elisa transforma su poesía introspectiva en quince versos rapeados sobre autocontrol, autodescubrimiento, desapego y conciencia. Tienes que escuchar Elisa, un EP autopublicado de tres canciones que combina las músicas como bolero, jazz, hip-hop, y mucho flow caribeño.

Carlette Balcazar – Siembra

De Temuco, Chile, y ahora situada en Michigan, Carlette Balcazar ha plantado raíces en la música y la comunidad artística de Chicago. A través del hip-hop, ella contempla sus experiencias como mujer, migrante, madre e hija en su albúm debut Semilla (2020). “Siembra” da la bienvenida al álbum como un abrazo cálido, y Carlette combina los sonidos que ella misma grabó al cortar vegetales de su propio huerto en Michigan. Así, nos toma de la mano al cantar sobre la fortaleza y la resiliencia de la mujer, en un mundo donde la violencia de género es perpetuada a cada segundo. Sorora y consciente, a sus hermanas les recuerda que: “no fue tu culpa / sino la de alguien más.”

Domingos En Vocalo features Latin-alternative music + conversaciones with the Latinx community of Chicago and beyond every Sunday from 12-3 pm.

Written by Rocío Santos