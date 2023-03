Músicas al frente: Carla Morrison en sintonía con el corazón

Carla Morrison emprende la gira El Renacimiento Tour 2023 por algunas ciudades al norte de Estados Unidos. La cantautora, productora y activista mexicana se presenta en Chicago, Illinois el próximo 10 de marzo en Rosemont Theatre. Rocío Santos conversó con una de las voces más relevantes del pop latino en el programa y podcast Músicas al frente sobre los inicios, la familia, la espiritualidad, ser mujer en la industria musical, la salud mental y otros temas. Revive la conversación en tu plataforma digital favorita.

«Siempre he liderado mis decisiones y situaciones con el corazón».

Carla Morrison es originaria de Tecate, Baja California, una ciudad fronteriza al norte de México. Es ahí donde la reconocida artista encuentra su voz a través de la escritura: “desde chiquita aprendí que en los diarios era donde yo tenía que abrirme y sacar todo lo que yo sentía, en prosa y en poemas. Yo era más de sentimientos“.

El camino de Morrison en el circuito de la música indie se dio con su primer banda Babaluca en Phoenix, Arizona, en conjunto con otros músicos, previo a lanzar su proyecto solista que arrancó desde la autoproducción con el primer álbum Aprendiendo a aprender, un EP que en este 2023 cumple catorce años, y que fue reeditado por el sello Cosmica Records en 2010.

Estaba muy pequeña, pero tenía muy claro que lo que yo quería hacer de mi vida era algo especial. Mi motivación principal era hacer música que le hablara a la gente, y que no siempre hablara de un amor perfecto, sino también de las cosas que a veces no resultan. CARLA MORRISON

Ha pasado más de una década, pero la esencia de Carla Morrison se mantiene intacta. Desde la conexión espiritual en la creación artística, y los espacios de reflexión que habita desde el silencio, su voz resuena para cualquiera que conecta con las tematicas de sus canciones sobre el amor, las relaciones humanas, la salud mental, y el proceso de reencontrarse con unx mismx.

Es bien importante aceptar que somos seres no solamente físicos sino espirituales y mentales, y necesitamos atención y cariño. Y hay cosas que no hemos terminado de comprender, y que ocupamos conversar sobre ellas. Yo siempre he sentido que la felicidad en la vida es cuando tenemos muchas respuestas. CARLA MORRISON

Carla Morrison/Fotografía: Esteban Calderon

Pasaron varios años en los que Carla Morrison se regaló un espacio fuera de los escenarios para reencontrarse con sí misma después del éxito con su segundo álbum de estudio Amor supremo. Se trasladó a París, Francia donde comenzó de nuevo, esta vez dándose otra oportunidad en la vida como estudiante en una escuela de jazz: “yo no sabía lo hábil que era. Todo el mundo me decía: “tus canciones están súper chidas”. Ya tenía hasta Grammys, y tenía un montón de cosas, pero cuando me metí a la escuela fue así de: “lo que hago, lo hago bien y lo disfruto”. Me dio mucha perspectiva y validez a mí misma, y también me di cuenta que había un montón de cosas que tenía que aprender. Aprendí a cantar mejor, a tocar mejor, a colaborar, a abrirme con otras personas”.

Y en este renacer, la cantautora aborda canciones de amor desde la deconstrucción del amor romántico, y la salud mental basado en el reconocimiento y el bienestar. En el tercer álbum El renacimiento publicado en abril de 2022, Carla Morrison eleva desde la música pop estos procesos que ella misma habita, y que hacen eco de su honestidad y vulnerabilidad. Como activista, Morrison acerca a sus escuchas al diálogo de la salud mental en los Martes de Ansiedad en su cuenta oficial de Instagram, y el podcast El renacimiento con Carla Morrison.

Carla Morrison estará presentandose en Estados Unidos y México como parte de El Renacimiento Tour 2023 que anticipa una pausa para la creación de otro nuevo álbum. Visita carlamorrisonmusic.com para seguir las últimas noticias de este recorrido.

Músicas al frente con Rocío Santos es un espacio mensual transmitido en Vocalo 91.1FM y vocalo.org (cada último domingo del mes) que celebra y nombra a una diversidad de mujeres en la música latina contemporánea a través de perfiles, entrevistas y sets de música.

Producción, edición y conducción: Rocío Santos.