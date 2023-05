Músicas Al Frente: GOTOPO

Vocalo host Rocío Santos interviewes Gotopo for the monthly series Músicas Al Frente. The Venezuelan-born and Berlin-based musician, performer, singer-songwriter and producer, discusses her debut album Sacúdete (Waxploitation): an infectious blend of EDM with an Afro-Indigenous Venezuelan identity with lyrics that speak of Gotopo’s connection with her ancestry, and now living in the diaspora. She was awarded the Female Producer Prize by Sony Music Germany. Sacúdete features collaborations with Bomba Estéreo’s Simón Mejía (aka Monte), Don Elektrón (aka Ulises Lozano of Kinky) and Robot Koch (German producer).

RELATED: Músicas Al Frente: Carla Morrison

GOTOPO es el proyecto de música dance-electrónica con raíz afro-venezolana de la música, performer, productora y compositora Gotopo, quien desde la ciudad de Berlín nos presenta su álbum debut ‘Sacúdete’ publicado por el sello estadounidense Waxploitation.

En esta serie de conversaciones Músicas al frente con Rocío Santos, Gotopo nos lleva a conocer la historia de migración que la impulsó a encontrarse en otro capítulo de su vida personal y musical que liga su memoria, sus raíces afro-venezolanas, y una narrativa feminista, consciente y ancestral. Gotopo también nos acerca a su presente como productora de música electrónica, quien recientemente fue reconocida con el premio The Female Producer Prize por Sony Music Germany. Además, Gotopo nos habla de sus colaboraciones con los músicos Monte (Simón Mejía/Bomba Estéreo), Don Elektrón (Ulises Lozano/Kinky) y Robot Koch para su nueva producción.

Sigue y apoya la música de GOTOPO:

https://gotopo.bandcamp.com

Producción, conducción y edición: Rocío Santos.

More From Vocalo: