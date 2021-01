Vocalo‘s Domingos en Vocalo takes you on a borderless journey to discover the freshest alternative music from Latinoamérica and beyond. Las rolas is a weekly selection by Rocío Santos (12-2pm) and Jesús Echeverría (2-4pm) of sonidos nuevos y alternativos. Tune in every Sunday on 91.1FM Chicago, 89.5FM NW Indiana, and vocalo.org.

►Sonando de Chicago para el mundo: