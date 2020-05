Homey Intervius: Mariana Montenegro

En esta segunda entrega de Homey Interviús, Mariana Montenegro, música, productora y DJ, nos comparte acerca de su trayecto como solista desde su casa en San Felipe, Chile.

Homey Interviús es una serie de charlas con personajes del mundo artístico desde la comodidad de sus hogares.

Tras haber sido parte de la época de oro del pop chileno junto a la banda Dënver, Mariana Montenegro ha trazado un nuevo camino como solista dentro de la ola de la música electrónica con su álbum debut “La mar” producido por el músico chileno Alejandro Paz. En esta entrevista, Mariana nos cuenta del empoderamiento a través de la pista de baile, la aventura de haber producido su primer disco, aquel primer objeto musical que compró, y su gusto por la música electrónica.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

After being part of Chile’s indie pop golden age as member of Dënver (2004-2018), Mariana Montenegro embarks on a new journey producing her first LP “La mar” exploring electronic music. Mariana talks about the empowerment she finds in the dance floor, and the adventure and challenges producing her debut album. She also shares about her first music object, and how she became engaged in the electronic music scene.

¡Chécate la vídeo-entrevista!

¡Chécate el nuevo vídeo de Mariana Montenegro!

Dale ► al LP debut de Mariana Montenegro en Spotify y Apple Music

Sigue a Mariana Montenegro en IG y FB.