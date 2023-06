Hello Seahorse!: un inicio electrizante del HÍPER HS Tour en Joe’s On Weed St.

«La música es transformación, nuestras canciones evolucionan». Denise Gutiérrez

Denise Gutiérrez saludando al público de Joe’s on Weed St. (Fotografía por Emily Nava)

Cuando una banda tan querida como Hello Seahorse! regresa a Estados Unidos para mostrar su etapa como trío —previo al lanzamiento de su próximo álbum HÍPER programado para finales de verano—, la curiosidad de sus fans ante este nuevo aire está a la expectativa. Y no hay mejor manera de tantear las aguas que hacerlo en vivo, pues es en el escenario donde se percibe la metamorfosis de esta familia que se ha mantenido a flote desde su fundación en la Ciudad de México en 2005.

El pasado miércoles, 7 de junio, Denise Gutiérrez (voz), Fernando Burgos (teclados/sintetizadores) y Gabriel de León “Bonnz” (batería) nos entregaron uno de los conciertos más electrizantes en Joe’s On Weed Street ubicado al norte de Chicago, con un set de alrededor de 16 canciones de su discografía, que muestra su madurez grupal y musical. Para la primera presentación de la gira HÍPER HS, el presente de la banda se ve prometedor con un ambiente más electrónico, experimental y dreamy. Esta noche no fue raro escuchar comentarios como “suenan muy Depeche Mode” con un tono muy alentador de lxs fans. Y a pesar de no escuchar en vivo nuevas canciones, excepto el sencillo “El final”, es notorio como el repertorio de Hello Seahorse! se ha transformado con esta nueva alineación.

Denise Gutiérrez y Gabriel de León “Bonnz!” en acción (Foto: Emily Nava)

La música, compositora y productora Denise Gutiérrez compartió ante sus fans: “la música es transformación, nuestras canciones evolucionan”, resaltando que a pesar de los años cada canción encuentra su espacio con una nueva puesta en vivo. Poco después sonó “Casa vacia”, canción con la que explotó la euforia y hubo un gran recibimiento de lxs presentes ante una banda que ha logrado cosechar estos frutos de audiencias multi-generacionales en Estados Unidos.

Denise Gutiérrez en acción desde Joe’s On Weed Street (Foto: Emily Nava)

Por otro lado, los músicos Fernando Burgos y Gabriel de León “Bonnz!” han reenforzado el sonido de la agrupación con una mirada hacía el futuro que cobra más fuerza con un formato de power trío en canciones como “El artista” con tintes de cumbia rebajada, “Mala cara” que nos lleva a la disco, y algunos hits como “Bestia” que nos hace ver por qué Hello Seahorse! ha llegado a este 2023 con una trayectoria ininterrumpida. Y que aunque a simple viste se ve más sencillo con una batería y sintetizadores, las formas de crear atmósferas son tan enganchables que ahora unx no puede quedarse estático, especialmente con temas como “Mujer” que responde al largo camino de una de las voces más importantes de la escena mexicana. Las canciones de Hello Seahorse! se cantan, se bailan y se viven, incluso a pesar de rememorar fantasmas del pasado (aunque sea por un momento) en canciones como “No te vayas al bosque”. Pero en ese encuentro con el pasado y su nostalgia, este trío nos recuerda que estamos “cada vez más cerca del final”, pues pronto escucharemos más canciones del nuevo álbum.

Chécate la fotogalería por Emily Nava | Reseña por Rocío Santos