Q & A: A Flor de Piel & Quinto Imperio poniendo la voz ‘Guerrera’

Charlamos con Marisol La Brava (A Flor de Piel) y Adriana Velázquez (Quinto Imperio), acerca de su colaboración en el nuevo sencillo “Guerrera”. Ambas intérpretes de Chicago comparten la realidad y contexto en el que les ha tocado crecer, y exponen con absoluta convicción su deseo de contribuir a la erradicación de las prácticas machistas que prevalecen hasta hoy en todos los espacios.

Q & A por Jesús Echeverría/Edición: Rocío Santos

Entiendo que la letra de “Guerrera” no necesariamente debe ser autobiográfica para haberla escrito. Aun así, a nivel personal ¿qué representa la canción para cada una?

Marisol: “Guerrera” representa la lucha de la mujer ante lo que la sociedad espera de ellas, y lo que ellas en verdad quieren. Vivir en mis propios términos. En realidad es autobiográfica, ya que al igual que ha sucedido con muchas mujeres, ha habido gente que me han maltratado, lastimado. This song is a call to action for me and all women to grow: yo florezco y me merezco. We’re not just our physical bodies, we are fierce warrior women, and I wanted to make sure that women had a song that they could use as their anthem.

Adriana: Es muy relevante para mí, saliendo de mi propio caparazón. Este año ha sido de transiciones, mudanzas, rompimientos y crecimiento. Cuando Marisol compartió la letra inicial y su visión, me emocionó mucho. Desde el principio estuvo claro que tenía potencial de ser un himno del florecer de una mujer y la filosofía valemadrista que como guerreras necesitamos bajo las expectativas machistas.

“Guerrera” inicia con un piano cuyas notas expresan dramatismo y elegancia, hace escala en el hip-hop, y finalmente desemboca en una cadenciosa explosión con aires de Latín jazz. ¿Cómo se desarrolló la colaboración musical entre los integrantes de A Flor de Piel y Quinto Imperio?

Marisol: Tenía ganas de hacer una colaboración con Quinto Imperio desde hace tiempo. Después de componer “Guerrera” era obvio que la canción era la oportunidad de trabajar con Adriana y Quinto Imperio. La colaboración se dio muy natural, retroalimentándonos de nuestros propios estilos y experiencias. Al final resultó lo que es hoy bajo la codirección de nuestro multi-instrumentista Renato Cerón.

Adriana: Marisol me contactó y dije, “sounds dope, ¡hagámoslo!”. La idea tomó forma primero con la letra de Marisol y la guitarra de Renato. Edy y yo nos pusimos a construir con ellos, agregando piano y entre todos jugamos con las melodías, construyendo el rap y el feeling que le queríamos dar. Luego lo trajimos a la banda y les encantó. Definitivamente queríamos más drama, delicadeza y fragilidad al principio, demostrando el proceso de descubrimiento en toda guerrera. Marisol sabía lo que quería y me encanto que todo A Flor de Piel estuvieron muy abiertos a que Quinto Imperio ayudará a construir y metiera su salsa. Esa libertad fue lo que hizo posible el resultado.

Artísticamente hablando ¿qué descubrieron una de la otra en esta colaboración?

Marisol: Yo descubrí que Adriana es bien tranquila, y ella está abierta a explorar todas las posibilidades de la música. Normalmente me dan muchos nervios antes de colaborar con artistas nuevos, ya que uno no sabe cómo trabaja la otra persona. Sin embargo, fue un placer trabajar con Adriana y su voz tan sutil siempre me calmaba.

Adriana: Trabajar mano a mano con ella me dio un aire de libertad y nueva expresión. El estar en una banda con seis hombres es fantástico porque me quieren y respetan a morir, pero el lazo que creamos entre mujeres y el ambiente que se sintió en el estudio fue súper poderoso. Creo que nuestras personalidades fluyeron muy bien y se amplificaron por el mensaje de la canción.

Como artistas que comparten su música desde un escenario, ¿consideran que la crisis sanitaria y la cuarentena las ha hecho valorar aún mas la energía que se genera entre público y artista durante una presentación en vivo?

Marisol: Por su puesto que extrañamos las sensaciones de tocar en vivo ante el público. Pero al mismo tiempo hemos aprendido nuevas formas de interactuar con nuestra audiencia. Si bien, no a través del sonido de un aplauso, sí a través de la pantalla a través de comentarios en redes sociales durante nuestros live streams.

Adriana: La conexión que se crea con la gente al compartir nuestra música es lo máximo. Nada se compara con el intercambio miradas, gritos, coros entonados, sonrisas e interacción con la gente durante y después de un concierto. Me emociona la idea de presentar “Guerrera” en vivo cuando el mundo se recupere un poco. Hemos seguido activos y compartiendo contenido en las redes porque ahora más que nunca la gente necesita gozar y reír.

Marisol, platícanos sobre la serie de mini-presentaciones en vivo con las que A Flor de Piel deleita a sus seguidores a través de las redes sociales de la banda. The show must go on, ¿correcto?

Marisol: Así es, tenemos una serie diaria de conciertos a través de nuestras redes sociales. Todos los días hemos estado ahí sin falta a partir de las 6 de la tarde. Nos ha dicho que ya nos esperan y confían que ahí estaremos para una tertulia muy íntima después de la cena para saborear nuestro postre. Así se llama la serie #PostreAFlorDePiel, mi familia y yo tocamos, cantamos y reímos con nuestro público. Seguimos conectados con nuestra audiencia, y nos brinda una gran satisfacción y orgullo. Definitivamente, the show must go on!

Adriana, recientemente Quinto Imperio lanzó “¡La última y nos vamos!”, un sencillo bastante prendido. La música de Quinto Imperio siempre ha tenido un espíritu festivo, sin embargo, esta rola resalta su lado más desmadrozo. ¿Es una muestra de lo que podemos esperar de su próximo álbum?

Adriana: Ja ja desmadrozo es la palabra perfecta para “¡La última y nos vamos!”. Definitivamente nos alocamos al crear ese sencillo y seguimos con las buenas energías que este nos trajo. Varios temas en nuestro próximo álbum traen vibra de fiesta, libertad y gozo aunque definitivamente habrá algunos temas sorpresas porque hemos abierto nuestro género un poco más. Estamos emocionados por esta nueva aventura y convencidos que el cariño que sentimos por los nuevos temas de Quinto Imperio lo escucharán ustedes también.