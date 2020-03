Domingos Recomienda: La banda sonora para tus dias de aislamiento

Continuamos la serie Domingos Recomienda junto a Nando Espinosa Herrera, quien propone cinco bandas sonoras para guiar tus ánimos en estos días de aislamiento.

Nando Espinosa Herrera es un artista visual de Chicago: cineasta, fotógrafo y fundador del proyecto de documentación visual en 35mm Analogue Vignette.

Texto: Nando Espinosa Herrera

Edición: Rocío Santos

Siendo protagonistas de nuestras propias vidas, estas semanas pueden muy bien sentirse como una divertida aventura, una tragedia apocalíptica, un laberinto de terror, o una melancólica historia romántica. Aquí hay cinco bandas sonoras para guiar tu ánimo, según el género cinematográfico en que te encuentres.

Blade Runner (1982)

Existe un Ridley Scott antes y después de Blade Runner, cinta de ciencia ficción que mezcla el film noir de los cuarenta con el urbanismo dramático de los setenta. La música original estuvo bajo el mando del compositor Griego Vangelis, cuyas melodías mezclan el rock progresivo, por el cual era conocido, con el sonido electrónico dance y new wave que emergió en aquel entonces. Una banda sonora que es una dicotomía entre un clásico sonido ochentero y conceptual.

The Thing (1982)

Puesto simplemente, The Thing es el cautiverio hecho música por uno de los mejores compositores del cine. Curiosamente, el director John Carpenter, talentoso músico en su propio derecho, optó por Morricone para la música original, quien a su vez diseñó un sonido cercano al de Carpenter. El resultado es una mezcla de orquestación y sintetizadores que se hunden debajo de la piel, como la criatura misma. Es la pieza de música perfecta para días grises y abrumadores.

Thor: Ragnarok (2017)

Para la aventura cósmica sobre dos hermanos de una familia disfuncional buscando regresar a su hogar, Mark Mothersbaugh, fundador de la banda avant-garde pop Devo, creó una serie de pequeñas piezas musicales del género dance electrónico. El resultado es un ambiente sonoro que recuerda a una de las películas straight-to-VHS de los años ochenta y noventa. Mothersbaugh dejó atrás el sonido cómico y juguetón de sus colaboraciones con Wes Anderson por uno más cercano a sus orígenes de synth-pop para la película del ganador del Premio Oscar 2020 Taika Waititi, con momentos épicos, heroicos y divertidos.

The Last of Us (2013)

La industria de los videojuegos ha buscado imitar las historias de cine con más frecuencia en las últimas décadas, y al tener el talento del músico argentino Gustavo Santaolalla, The Last of Us acertó de manera inimaginable. Por medio de un sonido minimalista de parte de su amado ronroco, Santaolalla le da vida al juego con toques a veces melancólicos, a veces tristes, pero siempre bellos. En cuanto a estándares de videojuegos, esta colección de piezas musicales es un ave rara que hace cruzar puentes hacia el arte cinematográfico, y eleva el juego mismo.

Ascenseur pour l’échafaud (1958)

En la película del director francés Louis Malle, dos aferrados amantes intentan reunirse después del crimen perfecto. Durante una serie de eventos desafortunados en donde cada uno es testigo, la sensual trompeta del incomparable Miles Davis, acompañado por cuatro músicos franceses, nos lleva por un remolino de sentimientos. Nadie ha caminado bajo la lluvia tran tristemente como Jeanne Moreau mientras “Florence sur les Champs-Élysées” deleita los oídos. Es la primera película con una banda sonora completamente del género Jazz.

¡Extra, extra!

¿Te gusta la fotografía análoga? ¿Quieres conocer más sobre la escena de la música de Chicago? Sigue el proyecto Analogue Vignette a cargo de Nando Espinosa Herrera.