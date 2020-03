Domingos Recomienda: Rockumentales para que no te coma el silencio por Karina Cabrera

Continuamos la serie Domingos Recomienda junto a Karina Cabrera, quien ha seleccionado 5 rockumentales que puedes ver gratuitamente en YouTube.

Karina Cabrera es periodista, locutora y DJ originaria de la Ciudad de México.

Texto: Karina Cabrera @karipunk

Edición: Rocío Santos

La distinción exacta de un rockumental puede ser difícil de trazar. Un show en vivo en toda regla no contaría, a menos que contenga una parte documental real (observaciones, entrevistas, historia), el backstage es necesario, la intimidad es ineludible, incluso el reclamo al camarógrafo y el hartazgo por tenerlo al lado todo el tiempo desde hace meses mejoran la situación, pero la realidad es que la edición es crucial, más aún que los efectos creativos de la filmación, porque como en todo documental, la historia surge al momento de yuxtaponer las imágenes y las palabras.

Editar es todo, de ahí surgen los músicos que se vuelven dioses, las canciones que se vuelven aún más épicas, los grupos perdidos en interminables pasillos se vuelven más graciosos y el volumen que va más allá de la marca del 10 se vuelve tan necesario, sobre todo para este encierro involuntario que nos otorga el privilegio del tiempo acumulado.

Les comparto cinco documentales que pueden encontrar en YouTube y que de alguna manera los dejarán más relajados o los harán reflexionar sobre lo que sucede en el exterior.

All Tomorrow’s Parties (Jonathan Caouette, 2009)

Thurston Moore de Sonic Youth lo describió como “el último mixtape”, pero es una mezcla de carácter vívido. All Tomorrow’s Parties es un festival tan independiente, que muchos amantes de la música conocen como uno de los eventos musicales más importantes del mundo por su ambiente íntimo y comunitario, libre de patrocinios corporativos y que se sirve en una embriagadora combinación de música experimental, mini golf y un chalet con músicos y aficionados viviendo lado a lado que asisten para escuchar la energía de un curador, elegido para reunir a sus actos favoritos durante un fin de semana en un campamento de vacaciones fuera de temporada junto al mar.

Kraftwerk and The Electronic Revolution (Rob Johnstone, 2008)

La historia de Kraftwerk es importante, pero ciertamente no es la más emocionante—no hay cuentos hedonistas de exceso o puñetazos entre los miembros de la banda. Y aunque la película gira alrededor de las figuras de Schneider y Hütter, además de sus múltiples colaboradores, la vida al interior de Kraftwerk nunca es revelada, porque lo más importante en el documental es la música, no lo que hay detrás de los hombres robots. El filme evita personalidades en general y en cambio crea un grandioso mapa y esquema que examina las características socio económicas, la estética, lo académico y las políticas de identidad que permitieron que surgiera un proyecto como Kraftwerk.

New York Doll (Greg Whiteley, 2005)

No es que Arthur “Killer” Kane o los New York Dolls hayan tenido una vida libre de catástrofes. Los Dolls iniciaron los acordes del punk y la basura de alta costura en 1972, en primer lugar su baterista original no sobrevivió a la primera gira británica del grupo, y tanto su sustituto (Jerry Nolan) y el fundador de la banda (Johnny Thunders) murieron por el exceso de drogas a principios de los años 90, pero mucho antes de los decesos, la banda se volvió una leyenda porque sus integrantes se quemaron en pocos años sin alcanzar lo que prometían ser, nunca lograron explotar totalmente como una reacción desafiante del pop y el pretencioso metal de la época. Se desplomaron en la bruma de la adicción y los sentimientos de rencor. Pero su impacto se sintió muy lejos.

Patti Smith: Dream Of Life (Steven Sebring, 2008)

Steven Sebring pasó once años siguiendo a Patti Smith para crear una exploración de acceso total a la vida de Patti Smith. El fotógrafo de moda decidió debutar como director con Smith de gira en París, Japón, Israel y Nueva Zelanda, y en una vida que movió su nido familiar de Detroit hacia sus raíces artísticas en la ciudad de Nueva York. En el camino la capturó en cada uno de los aspectos de su vida, mostrando a una extraordinaria mujer relacionándose con sus hijos, Jesse y Jackson, su banda, otros artistas, la audiencia en sus conciertos y como activista sin descanso en manifestaciones contra la guerra.

Punk: Attitude (Don Letts, 2005)

El resultado no es un documental para quienes buscan una gran cantidad de imágenes en vivo y el sudor en el mosh pit, es una imagen del sonido y una recopilación de información para redondear la actitud que creció de las filas del rock and roll hacia el rechazo contra lo establecido, principalmente en la década de 1970. A través de un relato oral, Don Letts coloca en Punk: Attitude las piezas para definir la palabra y sus múltiples variantes, evidenciando las diferencias entre el punk británico y estadounidense—sobre todo en cuestiones de música y comunidad. Las incongruencias permiten llegar a la intención del director, revelar que no todo está definido por un sonido o la apariencia de sus seguidores; muestra a través de diversas entrevistas que simplemente es otra forma de observar el mundo.

