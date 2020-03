Domingos Recomienda: Cine en casa por Alejandro Riera

Domingos en Vocalo ha invitado a colegas del ámbito cultural en la música, arte, cine y otras expresiones artísticas para mantenernos a flote durante estos días de cuarentena. Continuamos la serie Domingos Recomienda con el séptimo arte a cargo de un reconocido personaje de la industria del cine en Chicago.

Alejandro Riera es publicista para festivales de cine en Chicago y crítico de cine oriundo de Santurce, Puerto Rico. A continuación, Alejandro comparte sitios de streaming para ver cine desde casa.

Poster del 36th Chicago Latino Film Festival diseñado por Yağmur Genç.

Texto: Alejandro Riera

Edición: Rocío Santos

La pandemia del coronavirus ha asestado un duro golpe a dos sectores cuya empleomanía trabaja de manera independiente, viviendo de cheque en cheque: las artes y el sector hospitalario (hoteles, restaurantes, etc.) Para la industria del cine, el efecto dominó comenzó con la cancelación del festival de cine, música y tecnología SXSW en Austin, Texas, y se precipitó la semana pasada con la cancelación y postergación de estrenos mundiales como las nuevas secuelas de James Bond y The Fast and the Furious. En Chicago, esto llevó a la postergación del Festival de Cine Latino de Chicago y de los Críticos de Cine de Chicago, al igual que el cierre temporero del Gene Siskel Film Center y el Music Box Theatre. Y las cadenas comerciales, ya redujeron significativamente su capacidad, justo cuando escribo esto me llega noticia del cierre nacional de todos los cines de la cadena Regal.

Es un escenario tétrico y aunque si bien muchos dependerán del streaming en estas semanas de sequía cinematográfica, dudo mucho que, como algunos ilusos insisten, este sea el fin de la experiencia teatral. Eso sí, esas salas independientes y esos festivals necesitarán de la ayuda de los amantes del cine en estas próximas dos semanas para mantenerse a flote. Se puede ayudar de diversas maneras, entre ellas, apoyando una membresía para las mismas.

Quiero recomendar tres servicios de streaming cuyo catálogo de películas extranjeras, de cine independiente y de clásicos del cine estadounidense es extraordinario. Todos estos sitios proveen una prueba gratuita de 7 o 14 días, o una membresía a un costo reducido.

The Criterion Channel

Empecemos con el papá de los pollitos: The Criterion Channel, con más de 1,000 títulos tanto de la colección Criterion como de otras fuentes, muchos de ellos organizados temáticamente. Por ejemplo, ahora en marzo, el cinéfilo puede ver unas 16 películas cuya banda sonora fue escrita por Quincy Jones (como In Cold Blood); el estreno de Tarde para morir jovende la chilena Dominga Sotomayor; un programa dedicado al expresionismo alemán; y un programa de 16 películas protagonizadas por la gran Catherine Deneuve.

Ovid.TV

Ovid.TVes otra plataforma de streaming exquisitamente curada, dedicada neta y exclusivamente al documental y al cine internacional. Entre los títulos recientemente añadidos: El callejón de los Milagros de Jorge Fons y con Salma Hayek, en uno de sus primeros papeles cinematográficos; y gran parte de la filmografía del documentalista chileno Patricio Guzmán, incluyendo La batalla por Chile.

Mubi

Finalmente Mubi, cuya colección incluye a directores de la talla de “Beat” Takeshi Kitano y Margarethe von Trotta, y todo un programa dedicado al cine argentino de los últimos 10 años. Es una plataforma para el cinéfilo hardcore.

Y si usted, como yo, tiene una amplia colección de DVDs y Blu-Rays y nunca encontró el tiempo para verlos, pues ya no tiene excusa.

¡EXTRA, EXTRA!

