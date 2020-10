Cada semana tus compas de Domingos en Vocalo te proponen tres proyectos de música de Latinoamérica y otras latitudes que suenan en rotación cada domingo en Vocalo 91.1FM Chicago. En esta edición, Jesús Echeverría nos acerca al próximo álbum en vivo de la artista argentina Juana Molina, el nuevo single del músico mexicano Alfonso André (Caifanes), y lo más reciente de la banda chilena/mexicana Lanza Internacional.



Juana Molina (Argentina)

“Eras” (ANRMAL, Crammed Discs)

Me cuesta trabajo recordar un álbum en vivo editado en años recientes que me haya producido interés. ¿Serán los discos en vivo una especie de arte perdido? En realidad no había pensado en esto hasta que me enteré que Juana Molina editará su primer álbum en vivo, ANRMAL, el próximo 23 de octubre. Más que generar interés, me llenó de emoción. El disco fue grabado en marzo pasado durante el Festival NRMAL de la Ciudad de México, unos días antes de que el coronavirus obligará a cancelar la mayoría de las actividades en el mundo. El primer adelanto del álbum es “Eras”, la versión en concierto confirma que el Festival NRMAL fue un escenario idóneo para capturar el encanto hipnótico de Juana Molina: una propuesta en constante evolución, fuera de normas de estructura o tendencias, y que en su más reciente gira presentó con espíritu punk junto a los músicos Odín Schwartz y Pablo González.

Alfonso André (México)

“Los días van” (CERO 6)

El nuevo sencillo de Alfonso André es potente y conmovedor en todos los niveles. Musical, sonoro y lírico. Las primeras notas pueden evocar por instantes a La Barranca o incluso al Radiohead más orgánico, sin embargo, las similitudes desaparecen al escuchar la voz del también baterista de Caifanes. Más que notable, es encomiable la madurez y versatilidad interpretativa que Alfonso ha alcanzado desde el lanzamiento de Cerro del Aire, su primer álbum solista. Casi diez años después y tras dos discos editados, “Los días van” es mucho más que un sencillo prometedor cuya letra evoca a la nostalgia, la memoria y el olvido. Es una producción suntuosa y envolvente que deja claro que la voz de Alfonso André está lista para aventurarse en nuevos territorios emocionales.



Lanza Internacional (Chile/México)

“Despertar” (República Independiente de Música Popular)

La banda formada por los hermanos Francisco y Mauricio Durán (ex Los Búnkers) con el baterista Ricardo Nájera (ex Furland) jamás ha ocultado la fuerte influencia del rock germinado en el Reino Unido, y en ese sentido su más reciente sencillo es un logro personal de profundas satisfacciones ya que cuenta con la colaboración de Andrew Innes, histórico guitarrista de los escoceses Primal Scream. Como podíamos anticipar, “Despertar” no decepciona, es un tema cargado de guitarras relucientes y de matices en constante movimiento, logrando que cada nueva escucha sea una experiencia emocionante. Incluso, si los lazos musicales con el pasado son evidentes, nadie puede negar que los hermanos Durán continúan escribiendo composiciones de primera categoría y estribillos instantáneamente memorables.

Reseñas por Jesús Echeverría

Edición por Rocío Santos