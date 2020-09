Cada semana tus compas de Domingos en Vocalo

Alfamor (Salvador, Brasil)

“Sábado sangue” (Onça, YB Music)

Onça abre el portal hacia la multidimensionalidad de la artista brasileña Paola Alfamor, quien en una década de trayectoria se ha destacado como cantante y compositora dentro del circuito contemporáneo e independiente de la música de Brasil. Aunque la conexión de Alfamor con el espíritu trasciende más allá del sonido; ella balancea sus roles como poeta, ilustradora, fotógrafa, videoasta y tatuadora de la técnica punto a punto. En este debut solista, la cantautora nacida en el sur de Brasil engloba los ecos de la mujer, la autoconciencia, el alma y la política en una producción primorosa donde el latido de los instrumentos percusivos, la experimentación electrónica, y las músicas como el reggae, la cumbia, el rock, el jazz y otros ritmos nos sacuden en cada beat. “Sábado Sangue” es una de las canciones más especiales del álbum, la cual trata el tema de la vida y la muerte de la mujer en el ciclo menstrual, el lenguaje de nuestro vientre y nuestra feminidad. Escuchar a Alfamor cantar en portugués agrega otra dimensión a esta canción celebratoria de nuestros días de renacimiento: “Dia nublado mais um dia na cidade / Transformo, transbordo, pra não esvaziar / Danço em pensamentos, mas me recolho no chão / Meu útero fala sobre renascimento e imensidão”. El vídeo logra una representación simbólica de nuestra sangre sagrada y fue grabado durante el confinamiento en el hogar de Alfamor, dirigido por ella misma, en colaboración con Livia Koeche en el guión, la actuación de su amiga-hermana Mariana Gonçalves, y con imágenes de la ciudad de São Paulo por Eduardo Bravin.

Michelle Blades (París, Francia)

“Mota o perreo” ( Nombrar las cosas , Midnight Special Records)

Nombrar las cosas es el primer EP compuesto en español por Michelle Blades—compositora y música mexa-panameña radicada en París—, quien ha acompañado esos días grises dentro de esta perpetua pandemia con sus destellos de color. En veinte minutos, bastante entretenidos, Michelle personifica distintas vivencias como la soledad elegida (“Mota y perreo”/“Indecisa soledad del fin – de semana”), la pobreza y la vejez (“Globitos”), lo impredecible del amor (“Amor sin destino), y otras situaciones que hacen clic con nuestras realidades. Este nuevo álbum presenta una cara más íntima, con un sonido que ya veníamos escuchando en su último LP Visitor que alcanzó a presentar en Chicago (Sleeping Village) durante 2019. Hay chispas de rock, folk, balada, psicodelia y mucha transparencia que refleja la versatilidad de una artista autodidacta en constante evolución. “Mota y perreo” es una oda a la aceptación del desenfreno en solitario porque cuando no hay de otra: hay que buscar la aventura en nuestra propia compañía. Como bonus, Michelle también publica en este disco su propia versión, y una muy emotiva, de “Lo único que tengo”, una composición imprescindible de una de las máximas figuras de la Nueva Canción Chilena: Víctor Jara.

George Arthur Calendar (Chicago, EE.UU.)

“Cosmic Wall” (GAC2, Independiente)

Desde la independencia, Arturo Calendar navega contracorriente al publicar dos de cuatro álbumes en este 2020 bajo el alias George Arthur Calendar, un proyecto solista y colaborativo que denomina the most suave and velvety narco synth pop-soul-funk north of Tijuana. Y a pesar de que el streaming deje sólo centavos a una gran cantidad de artistas, a Calendar eso no le molesta, pues su pasión por la música lo lleva a explorarse como músico en cada momento. Este nómada originario de Guadalajara ha compuesto más de veinte canciones en su andar desde que aterrizó en Chicago hace unos años; en su nueva ciudad también ha formado parte de proyectos como Wavy ID y Fancy Macho. “Cosmic Wall” forma parte de GAC2, uno de los dos álbumes (junto con GAC) ya disponible en Bandcamp y otras plataformas digitales grabado entre 2017-2018. Se perciben bastantes de las influencias de Calendar como la música soul, la psicodelia y hasta el jazz. Las atmósferas aterciopeladas de esta melodía son llevadas a su máxima sensualidad a través de instrumentos como el saxofón, con la colaboración del multi-instrumentalista Sean Green destacado en el 2019 como uno de los “10 Chicago performers to see” por el Chicago Tribune. “Cosmic wall” es de las canciones más notables, y que sin titubeos se impregna en el oído para ahondar en la memoria de lo perdido, de lo que ya no está, pero por alguna razón extraña permanece como un fantasma. Y en esa dualidad, en esos ires y venires, las vocales de Sarah Drumski complementan esta canción sobre los desaciertos de las relaciones: “do you remember when we used to be so close? (…) we tied ourselves in the ropes, strangled our hope (…)”. En el resto del álbum se encuentran otras sorpresas, y vale resaltar que todo fue grabado, producido y mezclado por George Arthur Calendar, el artífice de esta aventura cósmica cuya identidad esta bastante bien trazada en el vídeo de la canción realizado por Mikal Bae.

Reseñas y edición por Rocío Santos @roxyosounds

