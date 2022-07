Domingos En Vocalo features the voices of Sandra Dávila aka Sandia, and Xail Hernández aka La Chain, two Latinx women from Chicago and Elgin promoting diversity, equality, inclusive cycling and bike mechanics.

Next Saturday, as part of their activities to celebrate mujeres beyond Women’s History Month, they plan their first WTF (Women, Trans, Femme) bicycle ride in Elgin to empower women to ride bicycles, and to spark a conversation on mobility justice, organized as a collaboration between Elgin Community Bikes and the organization Puntos de Encuentro.

“Xingonas Ride nace de la necesidad de visibilizar a la mujer en la bicicleta, y de celebrarnos como mujeres. Merecemos sentirnos libres y cómodas de viajar en bicicleta. Muchas mujeres no salen por miedo, y por eso salimos a pedalear juntas en esta rodada, para reclamar el espacio que nos merecemos dentro del mundo de la movilidad.” – Sandra Dávila

Listen to their conversation on Spotify and Apple Podcasts below, and tune in to Domingos En Vocalo on 91.1 FM Sundays to hear more.

Written by Rocío Santos

Audio production by Rocío Santos

