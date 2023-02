Guest DJ: emi be like, canciones de amor y desamor

“Para mí, el amor es entregar todo, tomar un riesgo, y dejarlo todo ahí”.

Emi be like es el proyecto solista de música pop de Emilia “Emi” Brito Anguiano, vocalista, compositora y productora originaria de Elgin, Illinois. En esta conversación, emi be like comparte Canciones de amor y desamor, algunos momentos de su primer EP Ashland Ave publicado en 2022, su nuevo single “Not hearted”, y noticias de su banda The Mini Projects formada junto a sus hermanos Mikey y Ángel, con quienes ha publicado el álbum Pattern Dreams, y varios singles. Además, emi be like nos transporta a esos días cuando escuchaba las canciones de pioneros como Ritchie Valens, su disfrute por el pop en español de los ochenta que escuchaba por su mamá, y su afición por los clásicos de salsa.

“emi be like is mostly my personal experience. It’s my only way of getting out what I’m going through”

ESCUCHA la playlist Canciones de amor y desamor:

Entrevista, edición y producción: Rocío Santos

